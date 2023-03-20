Політтехнолог Борис Тизенгаузен звернув увагу на те, що Путін навіть від свого оточення відсідає на 100 метрів чи розмовляє з кимось, сидячи за 10-метровим столом, а цього разу катався по нічному Маріуполю практично без кортежу і спілкувався з "випадковими" людьми. Про це політтехнолог розповів 24 Каналу.

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Створили мікровітрину

На його думку, сам Путін, який катається на бронепотязі і оточив себе лініями ППО, навряд чи на таке б наважився.

Політтехнолог зауважив 3 моменти, характерні для раптового візиту Путіну до Маріуполя:

чому вночі? Тому що, якби Путін вдень їхав на автомобілі по зруйнованому місту, то не міг би приховати масштаби руйнувань. Тому він їздив по Маріуполю під покривом темряви, як якийсь лиходій, який повернувся на місце злочину;

Тому що, якби Путін вдень їхав на автомобілі по зруйнованому місту, то не міг би приховати масштаби руйнувань. Тому він їздив по Маріуполю під покривом темряви, як якийсь лиходій, який повернувся на місце злочину; чому Путін сам сидів за кермом? Тому що це така фішка кремлівських політтехнологів показати всім, що Путін досі дієздатний. Адже зараз багато говорять про його поганий стан здоров'я, що у нього тремтять руки, він хапається за стіл. А тут всі бачать, як він керує автомобілем – значить, все в гаразд з його здоров'ям.

"Його завжди саджають за кермо будь-якого транспортного засобу. Зокрема, під час поїздки по Кримському мосту він сидів за кермом вантажівки", – наголосив Тизенгаузен.

чому приїхав Маріуполь? Тому що в цьому місті створена єдина за весь час мікровітрина – квартал, збудований росіянами, який можна показати і сказати – ми не тільки руйнуємо, але й будинки якісь побудували.

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Дивний візит

На його думку, в цьому "турне" Путіна в Маріуполь багато символів. Але ефект від нього був зворотним.

Дивний, несподіваний візит, швиденько забіг у квартиру, покерував машиною. 15 хвилин якийсь російський канал знімав його потилицю, коли він сидів за кермом. Це теж дивно. Зазвичай його знімають при гарному освітленні, з нижнього ракурсу. А тут – сива, плішива потилиця діда, який щось бурчить собі під ніс і щось запитує,

– зазначив політтехнолог.

Він підкреслив, що Путін у військовому бункері ще посидів, але де цей бункер розташований і коли це було знято – питання дискусійне.

За його словами, ця поїздка Путіна до Маріуполя пов'язана з ордером на його арешт, яку йому видав суд в Гаазі.

"Він спробував створити якусь іншу картинку не для свого електорату, а для західних ЗМІ, що він не руйнівник, а президент, що відбудовує. Але не вийшло", – резюмував Борис Тизенгаузен.

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