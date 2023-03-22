Детали визита в Харьков рассказал президент в своем телеграм-канале. Отметим, что указ о присвоении Харькову почетного знака отличия Владимир Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

Смотрите также В Харькове впервые с начала войны включили городское освещение: несокрушимые фото

Передал Харьковскому мэру Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города оно защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства,

– сообщил Владимир Зеленский.

Также при участии президента в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.

Зеленский заслушал доклад военного командования в зоне ОУВ "Харьков". И обсудил с энергетиками вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией.

Глава государства также наградил в Харькове защитников, отличившихся во время обороны области от оккупантов.

Терехов поблагодарил за награду

Игорь Терехов опубликовал фото с сегодняшней встречи с президентом, отметив, что для него было большой честью от имени всех харьковчан получить эту награду.

Это заслуга всех нас – военных, бойцов терробороны, коммунальщиков, врачей, учителей, волонтеров, всех, кто делал все возможное, а часто и невозможное, чтобы Харьков выстоял, чтобы Харьков остался украинским городом,

– написал Терехов.



Президент передал Терехову награду "Город-герой" / Фото из телеграма Игоря Терехова