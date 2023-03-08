В Харькове частично вернут уличное освещение. По словам мэра Игоря Терехова, сначала в городе будут включать фонари на центральных магистралях и загруженных автомобильных дорогах.

Смотрите также На Харьковщине вражеский снаряд попал в гражданское авто: супруги сгорели заживо

Улицы города не освещались почти год

Уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме. Равномерно будут расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей.

На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы достигли согласия, что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, наиболее загруженные автомобильные пути,

– сказал Терехов.

Терехов выразил надежду, что это будет способствовать безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП.



Ночной Харьков / Фото "Оперативный ВСУ"



Как выглядит город ночью / Фото "Оперативный ВСУ"

Где будут выключать свет

Включат освещение переходов по следующим адресам: проспект Героев Сталинграда, 183 (остановка "Инфекционная больница"), улица Роганская, 89 (остановка "улица Гуриевская"), улица Ахиезеров – улица Самсоновская, улица Полтавский Путь – улица Дмитриевская, улица Рыбалка, проспект Героев Харькова, 308, проспект Тракторостроителей, 130, проспект Любови Малой, 30/2 (остановка "Григоровка"), улица Пушкинская – улица Студенческая, улица Сумская – улица Свободы.

В ближайшее время планируют включить освещение еще на 11 пешеходных переходах.