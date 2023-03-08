У Харкові частково повернуть вуличне освітлення. За словами міського голови Ігоря Терехова, спочатку у місті вмикатимуть ліхтарі на центральних магістралях та завантажених автомобільних дорогах.

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Вулиці міста не освітлювалися майже рік

Вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будуть розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів.

Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги,

– сказав Терехов.

Терехов висловив сподівання, що це сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.



Нічний Харків / Фото "Оперативний ЗСУ"



Як виглядає місто вночі / Фото "Оперативний ЗСУ"

Де вимикатимуть світло

Увімкнуть освітлення переходів за наступними адресами: проспект Героїв Сталінграда, 183 (зупинка "Інфекційна лікарня"), вулиця Роганська, 89 (зупинка "вулиця Гуріївська"), вулиця Ахієзерів – вулиця Самсонівська, вулиця Полтавський Шлях – вулиця Дмитрівська, вулиця Харківських Дивізій – вулиця Рибалка, проспект Героїв Харкова, 308, проспект Тракторобудівників, 130, проспект Любові Малої, 30/2 (зупинка "Григорівка"), вулиця Пушкінська – вулиця Студентська, вулиця Сумська – вулиця Свободи.

Найближчим часом також планують увімкнути освітлення ще на 11 пішохідних переходах.