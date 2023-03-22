Деталі візиту розповів президент у телеграм.

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Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України". Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави,

– повідомив Володимир Зеленський.

Також за участі президента, у Харкові провели нараду щодо ситуації в області: відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим.

Зеленський заслухав доповідь військового командування в зоні ОУВ "Харків". Та обговорив з енергетиками питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Глава держави також нагородив у Харкові захисників, які відзначилися під час оборони області від окупантів.