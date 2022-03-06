Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Соответствующие города достойно противостоят русской войне.

Обратите внимание За самоотверженную оборону своих общин: Зеленский наградил орденами глав ОГА

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было, когда победили другое нашествие, но похожее. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", – отметил Владимир Зеленский.

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