Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Соответствующие города достойно противостоят русской войне.
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"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было, когда победили другое нашествие, но похожее. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", – отметил Владимир Зеленский.
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