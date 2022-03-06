Также, заметим, Зеленский наградил и мэров городов, активно противостоящих врагу. А самим городам предоставил статус городов-героев.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Награждены Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
- Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
- Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
- Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
- Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
- Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
Полное вечернее обращение Зеленского от 6 марта: смотрите видео
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