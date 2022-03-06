Також, зауважимо, Зеленський нагородив і мерів міст, які активно протистоять ворогу. А самим містам надав статус міст-героїв.

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Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

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