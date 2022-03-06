Також, зауважимо, Зеленський нагородив і мерів міст, які активно протистоять ворогу. А самим містам надав статус міст-героїв.

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Нагороджені Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

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