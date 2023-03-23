Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, россияне не оставляют попыток окружить город.

Смотрите также "Послание" для детей: на дроне, который атаковал лицей в Ржищеве, была надпись "За Джанкой"

Россиянам не оставляет в покое Авдеевка

Виталий Барабаш подчеркнул, что тактика, которая заключается в попытках взять Авдеевку, не нова.

"Это все началось еще с мая 2022 года", – объяснил он.

По его словам, такие действия оккупантов порой были более активными, а порой несколько сбавляли обороты.

Некоторое время у них вообще ничего не получалось, а потом, конечно, забрасывали позиции этим биомусором – иначе его не назовешь,

– сосредоточил внимание глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации.

Он отметил, что в этом направлении враг уже потерял тысячи людей. Впрочем, это не отменяет их планов и дальше штурмовать город.

Враг уничтожает город

Виталий Барабаш подчеркнул, что только в течение последних трех недель россияне совершили очень много штурмовых действий вокруг города.

"Они все свои усилия пытаются направить к северу и к югу от Авдеевки, как они говорят, "клещи" окружить", – объяснил он.

По его словам, оккупанты в сутки выполняют сотни обстрелов по позициям ВСУ вокруг города и десятки обстрелов именно по городу. Не отказывается враг от штурмовых действий за счет авиаракетных ударов.

Активизировалась их так называемая беспилотная авиация. Очень много "Орланов" летает. Очень много баражирующих боеприпасов "Ланцет",

– рассказал он.

Конечно, украинские военные эффективно сбивают беспилотники, однако, к сожалению, сделать это удается не всегда.

Кто воюет на стороне России

Виталий Барабаш объяснил, что "вагнеровцев" на Авдеевском направлении уже нет – они закончились полтора месяца или даже два месяца назад.

Была у нас 155 бригада – нет ее уже, утилизировали наши ребята, перемололи ее. Вместо нее зашла 136-я бригада морской пехоты,

– добавил он.

По его словам, против ВСУ воюет также интернациональная бригада "Пятнашка", которая в основном состоит из наемников из Кавказских регионов. Были подмечены в ее составе испанцы, сербы и даже африканцы.

"Если есть 9-й полк морской пехоты, то там действительно все мобилизованы. Есть и спецура, но ее немного", – заметил он.

По его мнению, в большинстве своем российская армия состоит из мобилизованных, которых ДНРовцы просто загоняют на эти штурмы.

Ситуация в Авдеевке: ключевое