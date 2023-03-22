Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, мишенями также могут стать очистные сооружения.

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Россия может изменить направление обстрелов

Скибицкий отметил, что благодаря украинским энергетикам, Вооруженным Силам и войскам противовоздушной обороны украинская энергосистема выдержала массовые российские атаки.

Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок,

– добавил заместитель начальника ГУР.

По его словам, россияне будут продолжать пытаться уничтожить критические элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий. Энергетика также останется одной из целей врага, однако мишенями могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет РФ. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставок вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно осуществляет разведку этих объектов, в том числе космическую", – добавил Скибицкий.

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