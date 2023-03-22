Видео волонтер, хирург Станислав Стойков опубликовал у себя в соцсетях, информирует 24 Канал.
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"Сидели с мамой на кухне", – говорит мужчина. А потом в дом попала ракета. В квартире выбило окна.
Когда мужчина снимал последствия взрыва, раздался второй.
Житель рассказал о первых секундах после взрыва: видео
Кратко об ударе по Запорожью
- Около 11:20 жители Запорожья сообщили о первых взрывах.
- По данным ГСЧС, в результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов. На местах работают экстренные и профильные службы города.
- В соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Специалисты работают над решением проблемы.