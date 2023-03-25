Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что СБУ сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах и т.д.

Важно СБУ – 31: как изменилась украинская спецслужба и какова ее роль в полномасштабной войне

Зеленский отметил, нет такого подразделения СБУ, которое не дал бы нашему государству нужных достижений. Поэтому он благодарен за все.

Операции СБУ стали легендарными

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил, что СБУ выполняет не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожает врага и технику на всех рубежах.

Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и военные операции, которые вы проводите – уже стали легендарными,

– отметил Залужный.

Он добавил, что благодаря бойцам СБУ российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели получают по заслугам.

СБУ приближает победу

Глава СБУ Василий Малыш отметил, что 31-ю годовщину создания СБУ снова отмечает с оружием в руках, защищая Родину. Он отметил, год назад первоочередной целью было сдержать врага, а теперь ускорить освобождение родной земли.

Картина войны существенно изменилась. Малыш подчеркнул, что в этом есть весомый вклад СБУ, которая бок о бок с собратьями из ВСУ приближает победу.