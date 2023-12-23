Ввечері 22 грудня росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Півдня. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе летять також і з Курської області. І лише пів на першу ночі 23 грудня загроза атаки ударними БпЛА минула. Водночас міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подякував силам ППО за роботу.

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Дрони кружляли над Хмельниччиною

Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за результативну роботу! Тримаємо стрій!,

– написав він о 00:27.