Жительница Херсона Анна рассказала о циничном обстреле россиян, который забрал жизнь ее отца. Девушка призналась, что теперь у нее ничего не осталось, только собака, скучающая по хозяину.

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Спасти удалось только собаку

Анна рассказала, что в результате ночных обстрелов 23 декабря погиб ее папа. Также оккупанты убили кошку и полностью разрушили дом. Спасателям удалось извлечь из-под завалов только собаку, которая теперь скучает по погибшему хозяину. Девушка с грустью добавила, что россияне, очевидно, считали ее отца неким "наемником НАТО", раз решили ударить "Искандером" по гражданским домам.

Херсонка также добавила, что около недели назад приезжала в родной город. Она уговаривала папу уехать, но тот не хотел никуда уезжать. По словам Анны, в феврале 2023 года здание уже оказывалось под российским обстрелом. Тогда дом получил минимальные повреждения – был обстрелян шифер и калитка.

Теперь все, папы нет, дома нет. Дом – это такое, я за него не цепляюсь. Для меня главное папа, которого больше нет, с которым я больше не поговорю, не обниму,

– поделилась Анна.

Россияне цинично обстреляли Херсон