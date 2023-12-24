Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал 24 декабря, что на восстановление газоснабжения нужно время.

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Что известно о последствиях атаки в Херсоне

Вниманию жителей Центрального района Херсона. Ночью (против 24 декабря – 24 Канал) очередной атакой армии России значительно повреждена газовая сеть в областном центре,

– рассказал чиновник.

Пресс-секретарь АО "Херсонгаз" Наталья Пятниченко пояснила, что:

специалисты предприятия уже с утра ремонтируют поврежденные участки;

ремонтные работы требуют времени;

по состоянию на 13:18 24 декабря – на месте аварии работают все службы и специалисты.

Параллельно с ремонтными работами "Херсонгаз" уже проводит подготовительные предпусковые мероприятия по безопасному и постепенному заполнению как внешней, так и внутренней систем газоснабжения после ремонта.

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