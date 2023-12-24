Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів 24 грудня, що на відновлення газопостачання потрібен час.
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Що відомо про наслідки атаки в Херсоні
До уваги жителів Центрального району Херсона. Вночі (проти 24 грудня – 24 Канал) черговою атакою армії Росії значно пошкоджено газову мережу в обласному центрі,
– розповів посадовець.
Прессекретарка АТ "Херсонгаз" Наталя Пятниченко пояснила, що:
- фахівці підприємства вже від ранку ремонтують пошкоджені ділянки;
- ремонтні роботи потребують часу;
- станом на 13:18 24 грудня на місці аварії працюють усі служби та фахівці.
Паралельно з ремонтними роботами "Херсонгаз" вже проводить підготовчі передпускові заходи для безпечного та поступового заповнення як зовнішньої, так і внутрішньої систем газопостачання після ремонту.
Росія цинічно атакує Херсонщину
- Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що тільки протягом минулої доби окупанти вдарили по Херсонській області 88 разів, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, безпілотників та авіації, з них – 2 ракетних. Тільки по самому Херсону випустили 71 снаряд.
- Глава обласної військової адміністрації пояснив, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.
- Тільки за останню добу ворог забрав життя 4 людей, ще 9 – зазнали поранень, з них одна – дитина.