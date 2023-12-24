Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів 24 грудня, що на відновлення газопостачання потрібен час.

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Що відомо про наслідки атаки в Херсоні

До уваги жителів Центрального району Херсона. Вночі (проти 24 грудня – 24 Канал) черговою атакою армії Росії значно пошкоджено газову мережу в обласному центрі,

– розповів посадовець.

Прессекретарка АТ "Херсонгаз" Наталя Пятниченко пояснила, що:

фахівці підприємства вже від ранку ремонтують пошкоджені ділянки;

ремонтні роботи потребують часу;

станом на 13:18 24 грудня на місці аварії працюють усі служби та фахівці.

Паралельно з ремонтними роботами "Херсонгаз" вже проводить підготовчі передпускові заходи для безпечного та поступового заповнення як зовнішньої, так і внутрішньої систем газопостачання після ремонту.

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