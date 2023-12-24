Про це 24 Каналу сказала журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що кількість російських обстрілів не зменшується.

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Яка мета російських обстрілів Херсонщини

Росіяни, обстрілюючи правий берег Херсонщини, чудово розуміють, куди б'ють. Обстріли не хаотичні.

Це така ремарка. Тому що час від часу я читаю про те, що нібито ворог хаотично обстрілює. Ні, росіяни чудово знають, що обстрілюють цивільне населення,

– мовила Вірлич.

За її словами, якщо кількісно обстрілів стає менше, то складається враження, що вони потужніші. Іноді російські загарбники застосовують види озброєння, звуки яких люди чують вперше або не так часто.

Щось дуже потужне. Глобально нічого не змінюється,

– зазначила журналістка з Херсона.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрачко оприлюднив статистику російських обстрілів з моменту деокупації. У Херсонській територіальній громаді росіяни зруйнували понад 4 тисячі об'єктів:

об'єкти інфраструктури – 73;

будівлі та споруди закладів освіти – 111;

нежитлові будівлі та приміщення – 144;

заклади охорони здоров'я (+ аптеки) – 37;

заклади спорту – 3;

заклади культури – 17;

житлові будинки – 3 668.

"Обстріли не стихають. Не дають відпочивати ні вдень, ні вночі. Росіяни виснажують людей. Вночі спати просто неможливо. В різний час доби можуть бути обстріли, але вночі відбуваються завжди", – додала Вірлич.

Робота громадського транспорту

Через постійні обстріли росіян Херсон не може жити нормальним життям, зокрема, у місті з перебоями працює громадський транспорт. Під час втечі з правого берега Херсонщини росіяни розікрали автобуси. Нині більш-менш надійним видом транспорту є тролейбуси, проте щодня на лінії їх виходить лише близько 20.

Це дуже мало, але в цілому тролейбуси працюють,

– зауважила журналістка з Херсона.

Постійна робота тролейбусів неможлива через пошкодження контактних мереж, лінії електропередач та інших об'єктів, тому вони курсують з перервами. Рідко буває таке, що впродовж усього дня не їздять тролейбуси. Адже енергетики працюють дуже швидко й намагаються максимально відновлювати рух.

Водночас в телеграм каналі міської військової адміністрації завжди намагаються повідомляти про те, що рух тролейбусів ускладнений або призупинений через ворожий обстріл.

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