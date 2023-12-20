В ефірі 24 Каналу керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, як відбувається евакуація з Херсонщини та чому люди залишаються, попри постійні обстріли. Зазначимо, росіяни 19 грудня здійснили наймасштабнішу атаку на Херсонську область.

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Чому люди повертаються в Херсон

Збройні Сили України 11 листопада 2022 року звільнили від російських загарбників Херсон, відкинувши окупантів на лівий берег Дніпра. Відтоді з деокупованої частини Херсонської області влада проводить безплатну евакуацію місцевих мешканців. Волонтери та влада інших областей допомагають людям з розміщенням, пошуком житла, виплатами тощо.

Як зазначив керівник пресслужби Херсонської ОВА, за цей час з Херсонщини виїхало 42 тисячі людей, з них 5,5 тисяч дітей та близько 800 маломобільних людей.

Щодня виїжджає приблизно 30 – 50 людей, але є й ті, хто повертаються. Повертаються власним коштом й ми це не рахуємо,

– мовив Толоконніков.

Під час звільнення у Херсоні було близько 60 тисяч людей, навесні 2023 року в місті залишилося 50 тисяч мешканців. Проте після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня населення міста збільшилося до 70 тисяч.

Люди поверталися для того, щоб подивитися у якому стані їхні помешкання, прибрати та зафіксувати наслідки воєнного злочину Росії,

– наголосив керівник пресслужби Херсонської ОВА.

Місцева влада продовжує вмовляти людей виїжджати з небезпечних регіонів, щоб не наражати себе та рідних на небезпеку. Нещодавно з 23 небезпечних населених пунктів було здійснено примусову евакуацію. За понад місяць з сіл та містечок, які перебувають під постійним вогнем, вивезено 666 дітей з 800.

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