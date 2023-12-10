У ДСНС розповіли про моторошну знахідку під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу Херсона. Вона – черговий доказ порушення Росією законів і звичаїв війни.

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Снаряд застряг у квартирі

За словами рятувальників, їм зателефонували мешканці багатоквартирного житлового будинку та повідомили про влучання снаряда в одну з квартир.

Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце виклику та оглянули житловий будинок. На щастя, снаряд не здетонував, а пожежі на місці влучання не було. Незабаром піротехнічна служба вилучила нерозірваний боєприпас.

Нагадаємо, вдень росіяни вдарили по місту з артилерії. У Херсонській ОВА розповіли, що влучання відбулося у житлову забудову. До лікарні з осколковими пораненнями голови та вибуховою травмою доправили 37-річного чоловіка.

Ворожий снаряд застряг у квартирі житлового будинку / Фото ДСНС

Використання дронів вийшло на новий рівень

Дрони-камікадзе і українські захисники, і російські окупанти активно застосовують по всій лінії фронту. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, використання дронів вийшло на новий рівень.

Зокрема, Росія налагодила виробництво БпЛА та закуповує їх великими партіями. Ворог робить акцент на кількості, а не якості. Ворожі дрони становлять небезпеку для наших військових.

Водночас українські дрони змушують окупантів боятися. "Це дуже маневровий боєприпас, який залітає в бліндаж, схованки, знищує техніку".

Фітьо наголошує, що наразі не можна сказати, на якій зі сторін перевага у використанні безпілотників. Він підкреслив, що дрони-камікадзе завдають значних втрат для солдатів з обох боків.