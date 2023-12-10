Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що росіяни уже не користуються мінометами з дальністю 7 кілометрів. Він додав, що це перше, що "відмінусували" ЗСУ.

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"Росіяни ще можуть працювати по деяких позиціях артилерією ствольною – САУ дальністю 15 – 25 кілометрів. До цього прагнемо найближчим часом", – сказав Світан.

Загарбники уже оголосили "евакуацію" цивільних на 15 кілометрів із тимчасово окупованого лівобережжя. Військовий експерт зауважив, що росіяни намагатимуться наступати, аби витіснити ЗСУ. Тим часом українські військові намагатимуться витискати ворога за рубіж у 15 кілометрів. Усе, аби російська армійська артилерія не змогла діставати до правобережжя Дніпра.

У них (росіян – 24 Канал) залишаються РСЗВ. "Гради" працюють 20 кілометрів. Спробуємо їх теж "відмінусувати". А от "Смерчі" та "Урагани" – це вже дальність від 45 до 70 кілометрів. Буде складніше,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Однак залишається проблема з російськими керованими плануючими авіабомбами. Їх окупанти відстрілюють за 70 кілометрів. По КАБам працювати неможливо, однак можна відігнати літаки, з яких ворог їх запускає. Це можна зробити, якщо розвернуть ЗРК рівня SAMP/T чи Patriot із дальністю понад 100 кілометрів.

"Так жоден літак не пройде для скидання авіабомби плануючої", – наголосив льотчик-інструктор.

Також у цій проблемі допоможуть винищувачі F-16. Однак вони з'являться в Україні не раніше весни.

"Уся надія на розгортання хоча б одного дальнього комплексу. І тоді це питання буде розв'язано. Забезпечити правий берег відносною безпекою можна при комплексному рішенні, чим нині займаються наші Збройні Сили", – наголосив Роман Світан.

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