Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что россияне уже не пользуются минометами с дальностью 7 километров. Он добавил, что это первое, что "отминусовали" ВСУ.

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"Россияне еще могут работать по некоторым позициям ствольной артиллерией – САУ дальностью 15 – 25 километров. К этому стремимся в ближайшее время", – сказал Свитан.

Захватчики уже объявили "эвакуацию" гражданских на 15 километров с временно оккупированного левобережья. Военный эксперт отметил, что россияне будут пытаться наступать, чтобы вытеснить ВСУ. Тем временем украинские военные постараются выдавить врага за рубеж в 15 километров. Все, чтобы российская армейская артиллерия не смогла доставать до правобережья Днепра.

У них (россиян – 24 Канал) остаются РСЗО. "Грады" работают 20 километров. Попробуем их тоже "отминусовать". А вот "Смерчи" и "Ураганы" – это уже дальность от 45 до 70 километров. Будет сложнее,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Однако остается проблема с российскими управляемыми планирующими авиабомбами. Их оккупанты отстреливают за 70 километров. По КАБам работать невозможно, однако можно отогнать самолеты, из которых враг их запускает. Это можно сделать, если развернут ЗРК уровня SAMP/T или Patriot с дальностью более 100 километров.

"Так ни один самолет не пройдет для сброса авиабомбы планирующей", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Также в этой проблеме помогут истребители F-16. Однако они появятся в Украине не раньше весны.

"Вся надежда на развертывание хотя бы одного дальнего комплекса. И тогда этот вопрос будет решен. Обеспечить правый берег относительной безопасностью можно при комплексном решении, чем сейчас занимаются наши Вооруженные Силы", – подчеркнул Роман Свитан.

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