О том, что россияне атаковали Херсон, стало известно поздно вечером 8 декабря. Позже представители местных властей известили, что в городе фиксируют перебои со снабжением электроэнергией. Также поступила информация о пострадавшей в результате удара.

Читайте также Как россияне хоронят свои вертолеты на отдаленном пляже Херсона: спутниковые фото

Взрывы в прибрежных районах

В 21:01 поступило сообщение от начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко. Он отметил, что в прибрежных районах Херсона слышны взрывы. По его словам, оккупанты бьют по городу с временно оккупированного левого берега

Жителей он призвал держаться подальше от окон. Также напомнил о правилах двух стен.

В 21:08 он заметил, что после обстрелов в некоторых районах Херсона возникли перебои с электричеством.

А уже в 21:22 глава ОВА Александр Прокудин отметил, что есть попадание в жилищный сектор. Известно, что у 46-летней женщины травма головы. Роман Мрочко уточнил, что раненая в Днепровском районе. И что ей оказали медицинскую помощь.

Под утро россияне атаковали Украину ракетами

Известно, что около 06:00 8 декабря российские военные нанесли ракетный удар. Из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/Х-555.

Как отмечают Воздушные силы, оккупанты задействовали 7 самолетов из района Саратовской области. Они предварительно выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.

Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева,

– говорят в Воздушных силах.

Известно, что на 09:00 удалось уничтожить 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 на Днепропетровщине и Киевщине.

Известно, что оккупанты ударили по Павлограду на Днепропетровщине. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил об одной жертве и 8 пострадавших в результате атаки. Двое из них – в тяжелом состоянии.