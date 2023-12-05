Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о трагедии ориентировочно в 9:46 5 декабря. По его данным, по меньшей мере два человека погибли, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по центру Херсона

Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских,

– написал Андрей Ермак.

По состоянию на 9:46 5 декабря была информация о:

гибель двух человек;

одного раненого.

Россия цинично убила мирных людей в Херсоне / Фото Андрея Ермака и его советницы Дарии Заровны

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреляли Херсон несколько раз утром 5 декабря с временно оккупированного левого берега. Враги били по центру города. В результате атаки врага:

два человека погибли;

одна – получила ранения;

еще одного травмированного человека, который ранился во время атаки на центр Херсона, доставили в больницу.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что госпитализирован 59-летний мужчина. К сожалению, два человека погибли на месте.

По словам чиновника, враг обстрелял Херсон ориентировочно в 9 утра 5 декабря.

Россия атаковала медучреждение в Херсоне

Роман Мрочко рассказал, что Россия попала в одно из медицинских учреждений Херсона. К сожалению, там тоже есть пострадавшие.

В результате попадания вражеского снаряда в медучреждение легкие ранения получили двое врачей. Необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте,

– объяснил чиновник.

Россия за прошедшие сутки убила человека на Херсонщине