Зокрема, українські дрони-камікадзе завдають ворогу значних втрат. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Застосування дронів-камікадзе

Володимир Фітьо зазначив, що зараз використання дронів-камікадзе вийшло на новий рівень. Зокрема, росіяни налагодили виробництво безпілотників, а також закуповують їх у великій кількості. Однак загарбники роблять акцент не на якість, а на кількість.

Тому для наших захисників це несе велику небезпеку. Але й українські дрони для росіян – це "кара небесна". Це дуже маневровий боєприпас, який залітає в бліндаж, схованки, знищує техніку. Тому говорити про перевагу якоїсь сторони у цьому напрямку саме зараз ми не можемо,

– пояснив він.

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що попри величезні втрати серед живої сили загарбники також активно застосовують дрони-камікадзе проти українських бійців.

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