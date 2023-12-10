В частности, украинские дроны-камикадзе наносят врагу значительные потери. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Применение дронов-камикадзе

Владимир Фитьо отметил, что сейчас использование дронов-камикадзе вышло на новый уровень. В частности, россияне наладили производство беспилотников, а также закупают их в большом количестве. Однако захватчики делают упор не на качество, а на количество.

Поэтому для наших защитников это представляет большую опасность. Но и украинские дроны для россиян – это "кара небесная". Это очень маневровый боеприпас, который залетает в блиндаж, тайники, уничтожает технику. Поэтому говорить о преимуществе какой-то стороны в этом направлении именно сейчас мы не можем,

– объяснил он.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что несмотря на огромные потери среди живой силы захватчики активно применяют дроны-камикадзе против украинских бойцов.

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