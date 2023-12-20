В эфире 24 Канала руководитель пресс-службы Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, как происходит эвакуация из Херсона и почему люди остаются, несмотря на постоянные обстрелы. Отметим, россияне 19 декабря совершили самую масштабную атаку на Херсонскую область.

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Почему люди возвращаются в Херсон

Вооруженные Силы Украины 11 ноября 2022 года освободили от российских захватчиков Херсон, отбросив оккупантов на левый берег Днепра. С тех пор из деоккупированной части Херсонской области власти проводят бесплатную эвакуацию местных жителей. Волонтеры и власть других областей помогают людям с размещением, поиском жилья, выплатами и т.д.

Как отметил руководитель пресс-службы Херсонской ОВА, за это время из Херсонщины выехало 42 тысячи человек, из них 5,5 тысячи детей и около 800 маломобильных людей.

Ежедневно выезжает примерно 30 – 50 человек, но есть и возвращающиеся. Возвращаются за свой счет и мы это не считаем,

– сказал Толоконников.

Во время освобождения в Херсоне было около 60 тысяч человек, весной 2023 года в городе осталось 50 тысяч жителей. Однако после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня население города увеличилось до 70 тысяч.

Люди возвращались для того, чтобы посмотреть в каком состоянии их дома, убрать и зафиксировать последствия военного преступления России,

– подчеркнул руководитель пресс-службы Херсонской ОВА.

Местные власти продолжают уговаривать людей выезжать из опасных регионов, чтобы не подвергать себя и родных опасностям. Недавно из 23 опасных населенных пунктов была осуществлена принудительная эвакуация. За месяц с сел и городков, которые находятся под постоянным огнем, вывезено 666 детей из 800.

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