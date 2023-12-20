ZAXID.NET пообщался с жительницей Никополя Ириной Быковой, которая раньше занималась гончарным делом, но из-за постоянных обстрелов вынуждена временно покинуть это ремесло. Ее искренний рассказ – о том, как живет прифронтовый Никополь, как жители спасают раненых и бездомных животных, как помогают друг другу и как выживают под обстрелами, которых в сутки бывает до десяти.

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Любимо гончарное дело

Ирина Быкова по образованию учительница истории, но во время декретного отпуска увлеклась народной петриковской росписью, которая зародилась на ее родной Днепропетровщине. Она начала разрисовывать народной росписью глиняные кувшины, которые заказывала у гончара. А когда мастер уехал из региона, муж Ирины решил смастерить ей гончарный круг и печку своими руками. Опыт мастерица перенимала на YouTube-каналах. Так среди перечня украинских народных умельцев появилась еще одна гончарная мастерская "Magic pot & Волшебная чашка".

Народное ремесло увлекло Ирину настолько, что к основной работе она не возвращалась. Лепила и разрисовывала горшки, проводила мастер-классы, ездила на ярмарки. Хотя в школьное образование впоследствии вернулась, но уже как руководитель гончарного кружка и учительница труда и изобразительного искусства.



Ирина Быкова со своими гончарными изделиями на ярмарке в 2021 году / Фото с Facebook

Сейчас учительство – его основное место работы и прибыли, поскольку заниматься гончарством нет возможности. Обучение в Никополе и регионе полностью дистанционно.

"Теперь приходишь на работу раз в три месяца, как в музей. Все замерло. Раньше во время каникул разрешали приходили в школу, даже требовали. Но когда в Никополе одну из школ полностью уничтожило ракетой, которую запустили из оккупированного Мелитополя, там никто жив не остался, после того у нас все полностью онлайн. Электронная документация, мы постоянно под камерами. Это тяжело", – рассказывает Ирина.

Одно время Ирина вела кружок также онлайн, проводила мастер-классы, передавала часть своих глиняных изделий на волонтерские аукционы. Но последние полгода за гончарный круг не садилась. Говорит, нервы расшатаны, ведь обстрелы очень спонтанны.

"Однажды я провожу онлайн-урок в комнате, которая более или менее безопасна, окна не выходят на море, и смотрю за окно: это дождь пошел? А мне мужчина говорит: "Нет, осколки падают, обломки соседской металлической крыши"" , – описывает реалии своей работы жительница фронтового города.

Война на день рождения

Великая война застала Ирину в ее день рождения – 24 февраля. Выехать из города не было возможности: мужчина работает офлайн, есть пожилые родители, которым нужно помочь, а еще Ирина занимается беспризорными животными, которых в городе значительно увеличилось с массовым выездом жителей. У Быков девять собак. Другие никопольцы также содержат большое количество животных, кормящих уличных. В ветеринарной клинике – очереди, врачи оперируют животных во взрывы.

Ирина рассказывает, что прожила с мужем и двумя дочерьми в подвале около 9 месяцев: "В подвале мы грелись электроотоплением, а когда начали выключать свет – стало холодно, и нам пришлось оттуда выходить, потому что болели спины, долго там не просидишь".

Признается, что сейчас не прячется на тревогу. У них они двух видов – ракетные и артобстрелы. Однако Никополь не сразу начали обстреливать.

"6 марта россияне вошли в Энергодар. Мы это видели, видели, как на той стороне костра горят, и у нас сразу было понимание, что то, что по нам не стреляют, временно. Мы ждали первые обстрелы ночью", – вспоминает жительница Никополя. Так и вышло. И так длится уже 17 месяцев.



Поврежденная крыша родительского дома после обстрела / Фото с Facebook Ирины Быковой

Ирина рассказывает, что сначала обстрелы были каждую ночь, люди уже знали приблизительное время – каждые три часа. Сейчас они очень хаотичны. Враг применяет дроны-камикадзе, которые все видят. Дроны подлетают в скопление людей и сбрасывают гранаты. Семья Быков много раз убегала со своего двора, когда там снаряды пролетали. Прошлым летом снаряд взорвался у дома родителей Ирины, вылетели окна, крыша была вся в дырках, обломок полностью прошил печку и застрял внутри. Людей спасло то, что они находились в другой комнате.

Отошло водохранилище – появились проблемы с водой и экологией

Россияне преимущественно обстреливают из Каменки-Днепровской на противоположном берегу Днепра. Ранее Днепропетровскую и Запорожскую области разделяло Каховское водохранилище, пропавшее после подрыва Каховской ГЭС россиянами. На месте бывшего "моря", как его называли местные, восстанавливается флора и фауна, формируются берега между мелкими реками, растут ивы, плавают утки. Образовался Великий Луг, который когда-то здесь и был.



Высохшее Каховское водохранилище / Фото Днепр оперативный

"Мой папа десятилетним мальчиком видел, как затапливали, как вырубили эти плавные. Семь мужчинам нужно было взяться за руки и стать в круг, чтобы обхватить стволы 500-600-летних деревьев. Вот же все вырубалось в течение 2 лет. И вообще это была кормушка нашего региона. Здесь и пеликаны жили, и всякие интересные животные. Это все было уничтожено. Рыба задыхалась, потому что цвела вода, как болото. Теперь, когда вода отошла, мы там как-то гуляли, чугунок старенький видели, мотыгу", – рассказывает местная жительница.

Как историкиня Ирина говорит, что ступить на историческую землю, которая была более 70 лет под водой, было для нее сакральным, она боялась оскорбить память этой земли. Сейчас некоторые снаряды не долетают до города, застревают там прямо в иле и ждут своего часа.

Чем живет Никополь

Никополь имел 120 тысяч населения, сейчас в нем осталось около 30 тысяч человек. Первая волна людей выехала из-за сильных обстрелов, вторая – когда отошло водохранилище и начались проблемы с водой. Но в городе все работает, свет, газ, связь есть, однако жить здесь небезопасно. Жители уже ориентируются по звуку, в каком районе обстрелы – в своем, в центре города, когда в соседний Марганец или в район Покровска летит.

"При обстреле у нас есть 3-6 секунд, чтобы спрятаться. Этого достаточно, чтобы, например, мне из кухни перейти в гостиную. В среднем в сутки где-то от четырех до семи обстрелов бывает, больше всего было десять – это продолжалось целый день", – рассказывает Ирина.



Последствия обстрелов Никополя / Фото с Facebook Ирины Быковой

Муж Ирины ремонтирует подстанции, он работает в бронежилете и каске. Но однажды во время работы возле них взорвалась баллистическая ракета, и мужчина получил контузию. Еще один случай особенно испугал женщину, после чего она совсем перестала заниматься любимым ремеслом.

"Мы с мамой сажали персики. Видим, как на нас летит снаряд. Мы покидали тяпки, лопаты и начали убегать. Но у мамы искусственный сустав, она не может быстро. И тут я слышу, как снаряд начинает разрываться. Это такой треск, после Какая твоя жизнь начинает делиться на пиксели... Такие долгие эти минуты... Я знаю, что там было где-то секунд тридцать, но она тогда как полдня продолжалась. соседству, обломками порубило", – рассказывает Ирина. После этого случая у нее постоянный страх и тревога, не унимающие никакие успокаивающие средства.



Обломки снаряда, которые Ирина Быкова нашла у дома

"Наши ребята-защитники испытывают обостренные все ощущения. Они возвращаются и постоянно видят угрозу, не могут расслабиться. Они уже в безопасности, а им все кажется, что они до сих пор на войне, так называемый окопный синдром. Те, кто живет в нашем городе, у тебя уже есть окопный синдром.Ты постоянно прислушиваешься, уши, как локаторы, ловят все звуки, любое движение.И когда приезжаешь в лес, где вокруг только птички, даже собаки не лают, эта тишина давит.Она настолько велика, что я сижу и плачу", – делится женщина.

Сейчас Ирина совсем не занимается гончарством, последние силы отдает ученикам и семье, но очень хочет вернуться к любимому делу: "Гончарный круг у меня уже в доме стоит. Я ладила мастерскую еще прошлым летом, но начались обстрелы, и я отложила это дело Этим летом начала класть в мастерскую плитку – снова начались более сильные обстрелы, и я снова все отложила… При каждом выстреле ты думаешь: "Хотя бы не у меня". Но в то же время ты понимаешь: если не у тебя - значит, у кого-то другого. Это очень страшно, но живем как-то, наверное, потому что все вместе, родня рядом".

Ирина мечтает возобновить занятие гончарным ремеслом

Семья Быковых теперь часто выходит гулять в поля за город, куда не долетают снаряды: "Только доходишь до того места, вдыхаешь и понимаешь, что небо над тобой – не решето, оно цельное, голубое, красивое. И тогда ты вспоминаешь, что ты – человек".