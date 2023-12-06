1 ноября он с женой Оксаной открыл в центре Львова реабилитационный кабинет, где предлагают массажи, иглоукалывание, сеансы краниосакральной терапии и другие методы и техники, работающие с телом и через него восстанавливающие психоэмоциональное состояние.

ZAXID.NET рассказывает, кому и как помогают супруги Зайцы и как открытие кабинета возвращает к жизни самого Олега.

К теме Работа есть: где во время войны искать поддержку украинскому бизнесу

Олег Заяц до войны был медиком – работал тренером-массажистом баскетбольной команды "Львовской политехники". Его жена Оксана Заяц работала в торговле – была менеджером по продажам.

В феврале 2022 года Олег стал фельдшером медпункта львовской 103 бригады ТрО. Оксана вспоминает, что полномасштабное вторжение и служба мужчины на передовой довели ее до тяжелого физического и психоэмоционального состояния.

"Тогда я попала на сеанс краниосакральной терапии. Мне это сильно помогло. Я влюбилась в этот метод и пошла учиться", – рассказывает женщина.

Олег по семейным обстоятельствам вернулся со службы 15 июля 2023 года. Но еще некоторое время не мог быть во Львове с семьей "головой" – мнения оставались на фронте.

"Помню, как через неделю после моего увольнения позвонил собрат и сказал, что у него и еще несколько ребят есть отпуск, а билетов на поезд из Харькова нет. Я предложил приехать за ними по машине. Оксана меня самого не отпустила, поехала со мной, чтобы я не выпадал из новой реальности. Это очень странное чувство, когда осознаешь, что ты теперь гражданский», – вспоминает Олег Заяц.

Муж вернулся к работе массажистом. Оксана уже проводила сеансы краниосакральной терапии в одном из профильных центров. А осенью супруги узнали о ваучерах от горсовета Львова для ветеранов на открытие собственного дела. В последние дни заполнили заявку, а уже через месяц – 1 ноября – открылось их "Пространство здоровья" в центре Львова на ул. Дорошенко, 35.



Оксана и Олег Зайцы получили от горсовета Львова ваучер на сумму 250 тысяч гривен на начало собственного дела / Фото ZAXID.NET

Сегодня в "Пространство здоровья" приходят преимущественно собратья Олега и их жены и родные. Супруги говорят, что до рекламы для других пока не доходят руки, ведь параллельно идет подготовка к открытию реабилитационного центра с большими возможностями для восстановления на львовском ипподроме.

"Я пришел на ипподром на работу. Увидел, что есть большое пустое помещение и предложил руководству использовать его для военных, для детей, для всех других нуждающихся в физической и психологической реабилитации", - рассказывает Олег Заяц.

Уже сделан ремонт в двух кабинетах, оборудован большой спортивный зал, завозится оборудование для реабилитологов, в команду вовлекаются психологи. Олег и Оксана Зайцы хотят, чтобы к новому году дверь реабилитационного центра открылась для всех, кто нуждается в помощи.

"Тело способно к самовосстановлению"

Олег Заяц проводит сеансы массажа, в частности, методом "сухой иглы", помогающей проработать спазмы в самых глубоких мышцах, до которых с помощью рук не доберется даже самый сильный массажист. К нему приходят уже имеющие диагнозы военные, прошли обследование и проходят реабилитацию после ранений.

Массажи Олега помогают расслабить тело, снять боль, вернуть в новую жизнь суставы. Этот метод эффективен при растяжении мышц, травмах, спастичности мышц, головной боли, мигренях, скованности в шее, боли в пояснице, при артритах и артрозах, помогает в лечении грыж межпозвонковых дисков и корешков, фибромиалгии, невропа и невралгии. нерва и т.д.



Олег Заяц использует метод массажа, способный добраться до глубочайших мышц / Фото ZAXID.NET

Оксана Заяц работает в методе краниосакральной терапии (от сочетания латинских слов, означающих "череп" и "кресты" – ред.). Этот метод является ответвлением остеопатии и работает со спинномозговой жидкостью человека, что улучшает его физическое и психоэмоциональное состояние.

"Тело – это единственная система, обладающая способностью к саморегуляции и самовосстановлению. Любая травма – операция, ранение, сильный стресс, в котором ребята находятся на фронте, нарушают целостность этой системы и ее способность самовосстанавливаться. КСТ из-за работы с нервной системой, мембранами головного мозга, спинномозговой жидкостью налаживает краниосакральный ритм, влияющий на работу всех систем организма, ведь мы – это цельная жидкость», – объясняет Оксана принципы этого метода терапии.

По ее опыту, КСТ, в отличие от массажей, почти не имеет противопоказаний, показывает хорошие результаты у людей с контузиями, ПТСР, травмами опорно-двигательного аппарата, хроническими заболеваниями глаз, носа, ушей и во многих других случаях. Кроме того, КСТ позволяет телу высвободить прожитые ужасы и недопрожитые эмоции, расслабляет его и возвращает ресурс, способствующий более быстрому восстановлению.

Обращаться к краниосакральному терапевту можно в любом возрасте, говорит Оксана, и с любыми проблемами здоровья: даже для выравнивания прикуса или лечения некоторых женских и мужских заболеваний.



Сеанс краниосакральной терапии оказывает влияние на все системы организма / Фото ZAXID.NET

"Со всем можно приходить. Я даже если не могу помочь сам, направлю туда, где помогут. Только когда идете ко мне, то берите заключение врача и результаты МРТ, чтобы я не залез, куда не надо, потому что у меня нет рентгеновского зрения", – говорит Олег Заяц.

В реабилитационном центре на ипподроме, добавляет он, будет еще больше услуг по реабилитации, которые будут проходить через комплексную помощь телу и психике.

С каждым новым пациентом мы понимаем, сколько нам еще всего нужно, сколько хочется развивать. Мы закупили некоторые аппараты, но нам нужно еще оборудование, так что будем искать помощи в профильных благотворительных фондах,

– делятся супруги.

Также Олег Заяц идет учиться дальше – хочет овладеть рефлексотерапией, хорошо зарекомендовавшей себя в реабилитационных процессах.

Олег и Оксана Зайцы / Фото ZAXID.NET

"Это не волшебная таблетка"

"Бывает, человек приходит, ему болит, я ему помогаю, спасаю, объясняю о 10 сеансах, прошу в это время не носить тяжелого, держать тело в покое, а он за два дня на селе клубень носит. Как тогда можно рассчитать количество сеансов, если каждый раз все сначала? Здесь нужно начинать с психолога, а не с массажиста", – делится Олег.

Украинцы как только слышат в себе немного ресурса, сразу должны его слить. А работа с телом и травмами – это не чудо, не волшебная таблетка. Выздоровление – это процесс. Нужно научиться прислушиваться к своему телу и давать ему необходимое, а дальше следовать этому,

– добавляет Оксана.

КСТ и массажи помогают военным с нарушениями сна, болевыми синдромами. По словам Олега Зайца, процедуры даже способствуют снижению дозы обезболивающего. А Оксана добавляет, что некоторые после нескольких сеансов наконец-то могут улыбнуться или заснуть без тревоги.

После того, как этот телесный ресурс и способность к самовосстановлению возвращаются, следует помнить о полноценном сне, питье воды, прогулках, следить за дыханием и как можно чаще качественно обниматься, говорит Оксана Заяц.

"Также фокус внимания имеет огромное значение для нашего здоровья. Если я бесконечно читаю новостную ленту, то тело соответственно реагирует – напряжением, спазмами. После фильма ужасов, например, и после комедии, будет совершенно разное состояние. Нужно выбирать лучшее для себя: почитать меньше новостей, обнять детей", – объясняет КСТ-терапевт.

Привлечь военных к новым и пока непривычным методам реабилитации помогает доверие.

Я с ними был в окопе, и мне не нужно объяснять трижды. были, я не лгу", – говорит Олег Заяц.

Тело возвращает к настоящему

Военные по возвращении с фронта могут еще долго оставаться там мыслями. Терапия через тело, говорит супруги Зайцев, помогает быстрее и легче осознать жизнь в новом статусе. Именно так, говорит Олег, было и с ним – работа помогла сосредоточиться на повседневной жизни.

"Хотя вот на днях виделся с собратьем, и мы с третьего дня до восьми вечера говорили только о войне. Война очень затягивает", – добавляет ветеран.

Военные после фронта часто не могут возвращаться в приятные воспоминания, как мы с вами. Мы можем вспомнить что-нибудь хорошее с детства, восстановить классные вещи в памяти. А они – еще в войне, поэтому не имеют доступа к приятному прошлому и к настоящему,

– объясняет Оксана Заяц.

Ветеранам нужно время для мягкой адаптации, говорят супруги. Работа с телом помогает сосредотачиваться на моменте "здесь и сейчас", переносить фокус внимания и замечать всю ту любовь, которую близкие хотят дать военному.

Также Оксана объясняет, что человеку каждый день нужны качественные объятия для жизни. И призывала обниматься. По ее словам, тело – совершенный инструмент, не нужно ему мешать.