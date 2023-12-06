1 листопада він з дружиною Оксаною відкрив у центрі Львова реабілітаційний кабінет, де пропонують масажі, голковколювання, сеанси краніосакральної терапії та інші методи і техніки, що працюють із тілом і через нього відновлюють психоемоційний стан.

ZAXID.NET розповідає, кому і як допомагає подружжя Зайців і як відкриття кабінету повертає до життя самого Олега.

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Олег Заяць до війни був медиком – працював тренером-масажистом баскетбольної команди "Львівської політехніки". Його дружина Оксана Заяць працювала у торгівлі – була менеджеркою з продажу.

У лютому 2022 року Олег став фельдшером медпункту львівської 103-ї бригади ТрО. Оксана згадує, що повномасштабне вторгнення і служба чоловіка на передовій довели її до важкого фізичного і психоемоційного стану.

"Тоді я потрапила на сеанс краніосакральної терапії. Мені це сильно допомогло. Я закохалась у цей метод і пішла навчатись", – розповідає жінка.

Олег за сімейними обставинами повернувся зі служби 15 липня 2023 року. Та ще деякий час не міг бути у Львові зі сім’єю "головою" – думки лишалися на фронті.

"Пам’ятаю, як за тиждень після мого звільнення подзвонив побратим і сказав, що він і ще кілька хлопців мають відпустку, а квитків на потяг з Харкова немає. Я запропонував приїхати по них машиною. Оксана мене самого не відпустила, поїхала зі мною, щоб я не випадав з нової реальності. Це дуже дивне відчуття, коли усвідомлюєш, що ти тепер цивільний", – згадує Олег Заяць.

Чоловік повернувся до роботи масажистом. Оксана вже проводила сеанси краніосакральної терапії в одному з профільних центрів. А восени подружжя дізналося про ваучери від міськради Львова для ветеранів на відкриття власної справи. В останні дні заповнили заявку, а вже за місяць – 1 листопада – відкрився їхній "Простір здоров’я" у центрі Львова на вул. Дорошенка, 35.



Оксана і Олег Зайці отримали від міськради Львова ваучер на суму 250 тисяч гривень на початок власної справи / Фото ZAXID.NET

Сьогодні у "Простір здоров’я" приходять переважно побратими Олега та їхні дружини й рідні. Подружжя каже, що до реклами для інших поки не доходять руки, адже паралельно триває підготовка до відкриття реабілітаційного центру з більшими можливостями для відновлення на львівському іподромі.

"Я прийшов на іподром на роботу. Побачив, що є велике порожнє приміщення і запропонував керівництву використати його для військових, для дітей, для всіх інших, хто потребує фізичної і психологічної реабілітації", – розповідає Олег Заяць.

Вже зроблений ремонт у двох кабінетах, обладнаний великий спортивний зал, завозиться устаткування для реабілітологів, у команду залучаються психологи. Олег і Оксана Зайці хочуть, щоб до нового року двері реабілітаційного центру відчинилися для всіх, хто потребує допомоги.

"Тіло здатне до самовідновлення"

Олег Заяць проводить сеанси масажу, зокрема, методом "сухої голки", що допомагає пропрацювати спазми в найглибших м’язах, до яких за допомогою рук не добереться навіть найсильніший масажист. До нього приходять військові, які вже мають діагнози, пройшли обстеження і проходять реабілітацію після поранень.

Масажі Олега допомагають розслабити тіло, зняти біль, повернути до нового життя суглоби. Цей метод ефективний при розтягненні м'язів, травмах, спастичності м'язів, при головному болі, мігренях, скутості в шиї, болю у попереку, при артритах і артрозах, допомагає у лікуванні гриж міжхребцевих дисків та корінців, фіброміалгії, невропатії та невралгії сідничного нерва тощо.



Олег Заяць використовує метод масажу, що здатен дістатися до найглибших м'язів / Фото ZAXID.NET

Оксана Заяць працює в методі краніосакральної терапії (від поєднання латинських слів, що означають "череп" і "крижі" – ред.). Цей метод є відгалуженням остеопатії і працює зі спинномозковою рідиною людини, що покращує її фізичний та психоемоційний стан.

"Тіло – це єдина система, що має здатність до саморегуляції і самовідновлення. Будь-яка травма – операція, поранення, сильний стрес, в якому хлопці перебувають на фронті, порушують цілісність цієї системи і її здатність самовідновлюватись. КСТ через роботу з нервовою системою, мембранами головного мозку, спинномозковою рідиною налагоджує краніосакральний ритм, що впливає на роботу всіх систем організму, адже ми – це цілісна рідина", – пояснює Оксана принципи цього методу терапії.

З її досвіду, КСТ, що на відміну від масажів, майже не має протипоказань, показує хороші результати у людей з контузіями, ПТСР, травмами опорно-рухового апарату, хронічними захворюваннями очей, носу, вух та в багатьох інших випадках. Окрім того, КСТ дозволяє тілу вивільнити прожиті жахи і недопрожиті емоції, розслабляє його і повертає ресурс, що сприяє швидшому відновленню.

Звертатися до краніосакрального терапевта можна в будь-якому віці, говорить Оксана, і з будь-якими проблемами здоров’я: навіть для вирівнювання прикусу чи лікування деяких жіночих і чоловічих захворювань.



Сеанс краніосакральної терапії впливає на всі системи організму / Фото ZAXID.NET

"З усім можна приходити. Я навіть якщо не можу допомогти сам, скерую туди, де допоможуть. Лише коли ідете до мене, то беріть висновок лікаря і результати МРТ, щоб я не заліз, куди не треба, бо не маю рентгенівського зору", – говорить Олег Заяць.

У реабілітаційному центрі на іподромі, додає він, буде ще більше послуг з реабілітації, що відбуватиметься через комплексну допомогу тілу та психіці.

З кожним новим пацієнтом ми розуміємо, скільки нам ще всього потрібно, скільки ще хочеться розвивати. Ми закупили деякі апарати, але нам потрібне ще устаткування, тож будемо шукати допомоги у профільних благодійних фондах,

– ділиться подружжя.

Також Олег Заяць іде навчатися далі – хоче опанувати рефлексотерапію, що добре зарекомендувала себе в реабілітаційних процесах.

Олег і Оксана Зайці / Фото ZAXID.NET

"Це не чарівна таблетка"

"Буває, людина приходить, їй болить, я їй допомагаю, рятую, пояснюю про 10 сеансів, прошу в цей час не носити важкого, тримати тіло в спокої, а вона за два дні на селі бульбу носить. Як тоді можна розрахувати кількість сеансів, якщо щоразу все спочатку? Тут треба починати з психолога, а не з масажиста", – ділиться Олег.

Українці як тільки чують в собі трохи ресурсу, одразу мають його десь злити. А робота з тілом і травмами – це не диво, що стається, не чарівна таблетка. Одужання – це процес. Потрібно навчитися прислухатися до свого тіла і давати йому необхідне, а далі – слідувати цьому,

– додає Оксана.

КСТ і масажі допомагають військовим із порушеннями сну, із больовими синдромами. За словами Олега Зайця, процедури навіть сприяють зниженню дози знеболювального. А Оксана додає, що дехто після кількох сеансів нарешті може посміхнутися чи заснути без тривоги.

Після того, як цей тілесний ресурс і здатність до самовідновлення повертаються, варто пам’ятати про повноцінний сон, пиття води, прогулянки, стежити за диханням і якомога частіше якісно обійматися, говорить Оксана Заяць.

"Також фокус уваги має величезне значення для нашого здоров’я. Якщо я безкінечно читаю стрічку новин, то тіло відповідно реагує – напруженням, спазмами. Після фільму жахів, наприклад, і після комедії, буде зовсім різний стан. Потрібно вибирати краще для себе: почитати менше новин, обійняти дітей", – пояснює КСТ-терапевтка.

Залучити військових до нових і поки незвичних методів реабілітації допомагає довіра.

"Я з ними був в окопі, і мені не треба пояснювати тричі. Я кажу: “Іди туди, там буде добре”. І людина, можливо, ставиться з підозрою, але піде, бо знає, що після тих ситуацій, в яких ми були, я не брешу", – каже Олег Заяць.

Тіло повертає до сьогодення

Військові після повернення з фронту можуть ще довго залишатися там думками. Терапія через тіло, говорить подружжя Зайців, допомагає швидше та легше усвідомити життя в новому статусі. Саме так, говорить Олег, було і з ним – робота допомогла зосередитися на щоденному житті.

"Хоча от днями бачився з побратимом, і ми з третьої дня до восьмої вечора говорили тільки про війну. Війна дуже затягує", – додає ветеран.

Військові після фронту часто не можуть повертатися у приємні спогади, як ми з вами. Ми можемо згадати щось хороше з дитинства, відновити класні речі у пам’яті. А вони – ще у війні, через це не мають доступу до приємного минулого і до теперішнього,

– пояснює Оксана Заяць.

Ветеранам потрібен час для м’якої адаптації, говорить подружжя. Робота з тілом допомагає зосереджуватися на моменті "тут і тепер", переносити фокус уваги і помічати всю ту любов, яку близькі хочуть дати військовому.

Також Оксана пояснює, що людині щодня потрібні якісні обійми для життя. І закликала обійматися. За її словами, тіло – досконалий інструмент, не треба йому заважати.