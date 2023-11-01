За информацией Всемирного банка, с февраля 2022 года по июнь 2023 года только 4% украинских предприятий полностью остановили работу, а 80% получили убытки, но смогли удержаться. В настоящее время в Украине официально работают более 2 миллионов ФЛПов. Что нужно знать о грантовой поддержке для бизнеса и как его получить, рассказало издание ZAXID.NET.

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"Смогли получить два гранта"

Семейное деревообрабатывающее предприятие West wood в селе Жирова вблизи Жидачева Львовской области основала Виктория Бобак в 2018 году. Она с мужем приобрела бывшую колхозную механизированную бригаду и модернизировала производство. Несмотря на войну, пандемию и пожар в 2022 году, полностью уничтоживший цех, West wood продолжает работать и создавать новые рабочие места.

"Поставляем пиломатериалы и мебельные заготовки более чем в 10 стран мира. Мы развивали бизнес шаг за шагом, вкладывали все заработанное в компанию. Когда началось полномасштабное вторжение, то остановили работу на месяц. Однако наши партнеры за границей поверили, что мы сможем работать и отправлять древесину через Румынию, поскольку порты заблокированы", – рассказывает Виктория Бобак.

Предприниматель говорит, что никогда не пользовалась кредитами, поскольку они были неоправданно дорогими для молодой компании. За последние полтора года она смогла получить два государственных гранта на развитие бизнеса.



Виктория Бобак / Фото со страницы Министерства экономики

По программе "Собственное дело" компания West wood получила 250 тысяч гривен, на которые закупили деревообрабатывающее оборудование. После этого предприятие привлекло еще около 700 тысяч гривен за грантом для перерабатывающих предприятий.

"Я подумала, что нет никаких рисков, и направилась на гранты. Параллельно мы еще регистрировались на грант от USAID, но там нам отказали. В плане заполнения заявки все очень просто и доступно. Если владеешь информацией, числами в своей компании или ФЛП, то проблемы нет. Средства из обеих грантов мы использовали на деревообрабатывающее оборудование. Добавили позиции к продаже, у нас появился сегмент строганной продукции, поскольку мы купили четырехсторонний стругальный станок", – говорит Виктория Бобак.

Кроме того, West wood удалось построить новый цех и принять на работу семерых работников. В настоящее время на предприятии работают 28 человек.

Виктория Бобак отметила, что все проверки после получения грантов компания прошла удачно.

Считаю, что бизнесу не нужно бояться подаваться на гранты. Программа "Собственное дело" и 250 тысяч гривен для кого большие деньги, а для кого не очень, однако они позволят не вынимать из собственного оборота 250 тысяч гривен и получить то, что тебе нужно,

– добавляет Виктория Бобак.

Где искать государственную поддержку

Правительственный проект "еРабота" был запущен в июле 2022 года. Он предусматривает помощь украинцам, желающим создавать и развивать бизнес. Получатели грантов начали платить налоги и частично возвращать в бюджет инвестированные деньги. С начала работы грантовой программы Украина вложила в развитие малого и среднего бизнеса около 4,4 миллиарда гривен. По состоянию на октябрь 2023 года гранты от государства получили около восьми тысяч предпринимателей, которые создали почти 30 тысяч рабочих мест.

В общем по программе "еРабота" можно получить до 8 миллионов гривен для создания бизнеса с нуля или развития дела. В частности, для людей, стремящихся развивать микробизнес, есть программа минигрантов "Собственное дело", которая предусматривает 250 тысяч гривен поддержки. Деньги можно использовать на закупку оборудования, оплату аренды, рекламу и т.д. В то же время, предприниматель должен создать минимум одно рабочее место.

Для перерабатывающих предприятий, желающих увеличить производственные мощности, есть программа "Новый уровень" и 8 миллионов гривен финансовой помощи. Бизнес должен дополнительно нанять 25 работников. На условиях софинансирования гранты могут получить садоводы – до 400 тысяч гривен за гектар. Они должны создать рабочие места для 6 – 10 работников и нанять 125 – 425 сезонных. Для тепличных хозяйств существует программа "Своя теплица", по которой за 2 гектара насаждений есть возможность получить до 7 миллионов гривен и обеспечить работой 14 человек.

Гранты до 1 миллиона гривен на развитие или создание собственного дела есть отдельно для ветеранов или их мужчины или женщины. Чтобы получить помощь, необходимо разработать бизнес-план. Консультации по его созданию можно получить у партнеров проекта.

На этапе разработки государственная программа "ИТ-стартап" для сферы высоких технологий и увеличения ИТ-сектора. Предприниматель сможет получить 3,5 млн. грн. и потратить их на зарплату работников, оборудование или маркетинг. Также в процессе разработки грант "Старт в ИТ" для обучения.

Кроме того, в Украине существует программа компенсации трудоустройства ВПЛ. Работодатель может в течение двух месяцев получать из средств резервного фонда государственного бюджета 6700 грн за каждого трудоустроенного человека из числа внутренне перемещенных.

Кроме этого, бизнес может пользоваться маркетплейсом финансовых возможностей, где есть список денежных способностей и детали получения помощи. На маркетплейсе собрали все действующие государственные, региональные и международные грантовые программы. Кроме того, есть информация о кредитах и депозитах для предприятий.

Негосударственная и международная помощь

Благотворительный фонд "СОС Детские Городки" предлагает до 150 тысяч гривен на открытие собственного дела людям, которые в результате переехали в Полтавскую, Киевскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Львовскую области. Для получателей гранта также предусмотрено обучение, консультации экспертов и менторское сопровождение в реализации бизнес-плана.

До конца 2023 года бизнес, релокировавшийся в Ивано-Франковске, Львовской, Киевской, Тернопольской области, может получить до 20 тысяч долларов от американской организации Mercy Corps. Условием участия в программе является инвестиция собственных средств в восстановление предприятия в размере до 50% от суммы финансовой помощи.

Благотворительный фонд "Дыши" предлагает для малого и среднего бизнеса, арендующего государственное имущество, частично покрыть арендную плату. Максимальный размер гранта не может превышать размера месячной арендной платы.

Малые и средние предприятия могут получить грантовую поддержку до 150 тысяч долларов от USAID по программе

"Конкурентоспособная экономика Украины". Бизнес сможет увеличить кадровый, инновационный и экспортный потенциал. Заявления от желающих получить гранты USAID принимает до декабря 2023 года.