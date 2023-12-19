Поздним вечером 19 декабря Россия снова атаковала Херсон. Местная администрация рассказала о последствиях.

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Что известно об атаке на Херсон

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате российской атаки женщина и дети получили ранения. Врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Кроме этого оккупанты повредили дома, гаражи и учебное заведение.

Позже глава Херсонской ОВА уточнил, что по одному из адресов проживала семья. Речь идет о 28-летней маме и трех маленьких дочерях, которые были ранены. Ее деткам 2, 4 и 9 лет соответственно. Прокудин призвал жителей Херсона находиться в укрытиях.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко заявил, что оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега, а затем атаковали город дронами. После этого россияне снова начали бить по городу с временно оккупированного левобережья, а впоследствии в небе над Херсоном еще раз появились "Шахеды".

Враг атаковал Херсон дронами! В городе слышна работа мобильных бригад. Идет ущерб. Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок!

– написал Мрочко.

Он призвал местных жителей в безопасных местах и напомнил, что право двух стен может обезопасить.