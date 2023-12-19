Насколько вероятна реализация угроз оккупантов рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, полковник Наталья Гуменюк.

Смотрите также Российский военный расстрелял 70-летнюю жительницу Херсонской области, – СМИ

Напрасные надежды врага

По словам Гуменюк, противник не перестает атаковать правый берег Днепра. Враг пытается удерживать интенсивность артиллерийских обстрелов на отметке 100. Несколько дней назад оккупанты действительно достигли этой отметки и даже превысили ее, когда обстрелы, в частности Херсона, достигали больше 10 в сутки.

Полковник отметила, что россияне мощно бьют по жилым кварталам, социальной инфраструктуре, пытаются повредить энергетическим объектам.

Очевидно, что враг стремится максимально нанести вред мирному населению, потому что на своих пропагандистских мероприятиях они провозглашают о вероятном возвращении в Херсон.

И очень мощную кампанию оккупанты развернули по этому поводу, словно они собираются вернуться,

– подчеркнула Гуменюк.

Руководитель пресс-центра поспешила успокоить. Она подчеркнула, что это напрасные надежды россиян. Это их типичная ложь построена по принципу – чем она больше, тем выше вероятность того, что в нее поверят. Однако жители Херсона понимают призрачность вражеских заявлений. Во-первых, правый берег трудно достижим, потому что он гораздо выше, а во-вторых, логистической связи у противника с ним нет. А то, что оккупанты пытаются выдавать как маневрирование своих диверсионно-разведывательных групп, так оно происходит разве что между островами, до правого берега россияне не доходят, поскольку река Днепр находится под плотным огнем.

Что нужно ВСУ для освобождения левобережной Херсонщины

Напомним, что в ходе контрнаступательных действий осенью 2022 года Силы обороны освободили правобережье Херсона вместе с областным центром. В то же время левобережная часть области осталась под оккупацией России.

17 ноября 2023 года Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию, которую подавали ранее в СМИ, что украинские военные создали плацдарм на левом берегу Днепра.

На сегодня наши защитники продолжают удерживать отвоеванные у россиян позиции. Враг в свою очередь не перестает их штурмовать.

Наталья Гуменюк объяснила, что нужно Украине для расширения плацдарма и последующей отброски врага до Крыма. По словам полковника, Силам обороны нужно дальнобойное оружие и авиация. Они позволят украинским силам отбросить врага на такое расстояние, чтобы продвигаться вперед без значительных потерь.