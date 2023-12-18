Нехватка переправ в районах позиций, которые удерживают ВСУ на левом берегу Днепра, выглядит как существенное препятствие для расширения плацдарма, наращивания способностей и отбрасывание противника. Как изменить эту ситуацию в пользу украинских военных, рассказала спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Две составляющие успеха

По словам Гуменюк, для продвижения вперед на левобережье Херсонщины Силы обороны нуждаются в дальнобойном оружии.

Когда у нас есть такое широкое препятствие, как река Днепр, нам нужно дальнобойное оружие. То оружие, которое на большом расстоянии способно обеспечивать тот, образно говоря, "большой купол", который защитит подразделения, находящиеся на расстоянии досягаемости вражеской артиллерии,

– объяснила Гуменюк.

Полковник подчеркнула, что успех ВСУ на левом берегу зависит от мастерства применения такого оружия.

Дальнобойное оружие – это перспективное оружие для продвижения наших войск и для возможности отвержения врага,

– подчеркнула военная.

Гуменюк отметила, что Украина неоднократно говорила об этом своим западным партнерам, еще при освобождении правого берега. Полковник напомнила, что результативные удары на больших расстояниях в Крыму вплоть до Керчи оказывают существенное влияние на логистику, обеспечение и морально-психологическое состояние врага.

Кроме того, глава прессцентра указала на чрезвычайный потенциал контрбатарейной борьбы, которую ежедневно ведут артиллерийские подразделения. Артиллерия обеспечивает продвижение пехоты.

"Работа артиллерии и работа авиации позволит нам отбросить врага на такое расстояние, чтобы продвигаться вперед без значительных потерь", – заявила полковник.

Что происходит на левобережье Херсона