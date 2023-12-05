Местные власти рассказали, что российские захватчики попали в медицинское учреждение в городе. Херсон находился под атакой врага ориентировочно в 9 утра 5 декабря, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян по больнице в Херсоне

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что утром враги обстреляли Херсон несколько раз. Под плотным огнем неприятеля был центр города.

Оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона.

В результате попадания вражеского снаряда в медучреждение легкие ранения получили двое врачей,

– заявил Роман Мрочко.

По его словам, помощь медикам оказали на месте.

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты утром ориентировочно два часа обстреливали Херсон. В результате атаки врага:

погибли 30-летняя женщина и 47-летний мужчина;

еще три человека ранены – двое мужчин в больнице, третий местный житель лечится дома.

Был прилет у одной из больниц. Там врач-гинеколог и врач-хирург получили осколочные ранения. К счастью, легкие,

– заявил Толоконников.

Он заверил, что жизни врачей ничего не угрожает.

Число раненых медиков возросло

По состоянию на 13:26 Роман Мрочко уточнил, что информация о раненых медиках еще обновляется. По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в заведение здравоохранения в центре Херсона в больнице ранены уже четверо медиков:

двое врачей 1954 и 1959 года рождения,

акушерка 1966 года рождения,

работник одного из отделов 1956 года рождения.

По словам главы Херсонской городской военной администрации, всем раненым была оказана медицинская помощь на месте. У людей легкие травмы, не нуждающиеся в госпитализации.

Что известно о вражеской атаке по Херсону

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российская армия утром 5 декабря накрыла огнем центр Херсона. Оккупанты прямо посреди города убили двух человек. По словам чиновника, которые быстро прибыли на место происшествия медики только констатировали смерть местных жителей.

59-летний мужчина – травмирован. Каретой скорой его госпитализировали для оказания медпомощи,

– сообщил Прокудин.

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