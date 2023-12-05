Местные власти рассказали, что российские захватчики попали в медицинское учреждение в городе. Херсон находился под атакой врага ориентировочно в 9 утра 5 декабря, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян по больнице в Херсоне
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что утром враги обстреляли Херсон несколько раз. Под плотным огнем неприятеля был центр города.
Оккупанты попали в одно из медицинских учреждений Херсона.
В результате попадания вражеского снаряда в медучреждение легкие ранения получили двое врачей,
– заявил Роман Мрочко.
По его словам, помощь медикам оказали на месте.
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты утром ориентировочно два часа обстреливали Херсон. В результате атаки врага:
- погибли 30-летняя женщина и 47-летний мужчина;
- еще три человека ранены – двое мужчин в больнице, третий местный житель лечится дома.
Был прилет у одной из больниц. Там врач-гинеколог и врач-хирург получили осколочные ранения. К счастью, легкие,
– заявил Толоконников.
Он заверил, что жизни врачей ничего не угрожает.
Число раненых медиков возросло
По состоянию на 13:26 Роман Мрочко уточнил, что информация о раненых медиках еще обновляется. По последним данным, в результате попадания вражеского снаряда в заведение здравоохранения в центре Херсона в больнице ранены уже четверо медиков:
- двое врачей 1954 и 1959 года рождения,
- акушерка 1966 года рождения,
- работник одного из отделов 1956 года рождения.
По словам главы Херсонской городской военной администрации, всем раненым была оказана медицинская помощь на месте. У людей легкие травмы, не нуждающиеся в госпитализации.
Что известно о вражеской атаке по Херсону
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российская армия утром 5 декабря накрыла огнем центр Херсона. Оккупанты прямо посреди города убили двух человек. По словам чиновника, которые быстро прибыли на место происшествия медики только констатировали смерть местных жителей.
59-летний мужчина – травмирован. Каретой скорой его госпитализировали для оказания медпомощи,
– сообщил Прокудин.
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Россия атакует Херсонщину: последние новости
- Российские оккупанты в полночь 5 декабря нанесли ракетный удар по Херсону. Враги били из ЗРК С-300 по жилому кварталу города. В результате попадания в центр выдачи гуманитарной помощи вспыхнул пожар. Кроме того, враг повредил три многоэтажки.
- За минувшие сутки оккупанты по Херсонской области нанесли 89 обстрелов, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, беспилотников и авиации, из них 1 – ракетный. Только по Херсону оккупанты выпустили 22 снаряда.
- Враги повредили жилые кварталы населенных пунктов области, кинотеатр, дошкольное учебное заведение, территорию предприятия, а также приют для животных в Херсоне и предприятие в Бериславском районе.
- В результате вражеских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек, еще 5 – получили ранения.