Российские телеграм-каналы сообщили, что подчиненный убил своего начальника на оккупированной части Херсонской области. 24 Канал расскажет детали.

Смотрите также Мощно бьют КАБами по прибрежной территории: в Херсонском облсовете назвали цель оккупантов

Что известно о конфликте между россиянами на оккупированной Херсонщине

Утром 3 декабря оккупант убил своего командира. Это произошло во временно оккупированном селе Князе-Григоровка Каховского района Херсонской области. Речь о первом батальоне 1218 мотострелкового полка.

Убийца – 37-летний сержант Михаил Хохлов. Не известно, что именно побудило его убить собственного командира, но он расстрелял его из автомата АК-74. В результате выстрела скончался 37-летний лейтенант Иван Кривошеев.

Из-за конфликта был ранен один из солдат, у него сквозное ранение шеи. Хохлов задержан и передан военным полка.

Обратите внимание! Населенный пункт, где произошла стрельба, – на левом берегу Днепра. Возможно, командир отдал какой-нибудь абсурдный приказ, с чем подчиненный не согласился. В любом случае деморализация россиян – хорошая новость.

Где расположена Князе-Григоровка: показываем на карте

Смотрите также Благодарность без границ: в Симферополе девушки отравили более 20 оккупантов, еще некоторые в больнице

Росгвардейцы попали в ДТП на трассе "Дон"

Когда россияне минусируются сами, без нашей помощи, это не может не радовать. В Воронежской области на трассе "Дон" фура въехала в колонну росгвардейцев – на видео заметно, как грузовик сворачивает вправо.