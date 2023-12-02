Благодарность девушек не имела границ – более 20 захватчиков в Крыму умерли, 11 госпитализированы. 24 Канал расскажет детали произошедшего.
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Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в Крыму после угощения отравились оккупанты. Это произошло в Симферополе.
Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представившиеся местными жителями. Принесли семь бутылок водки и немного закуски – рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают. Ребята водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились,
– жалуются пропагандисты.
В пище и алкоголе были огромные дозы мышьяка, а в одной из бутылок – стрихнин. Умерли 24 оккупанта, еще 11 госпитализированы.
Пропагандистские паблики сетуют, что преступников не обнаружили. Сейчас проверяют, нет ли связи с отравлением офицеров ФСБ в Мелитополе.
Что ж, может быть, этот случай отучит россиян пить водку! Вероятно, они настолько привыкли чувствовать себя на оккупированном полуострове своими, что не почувствовали подвоха. Но в Крыму постоянно работает украинское подполье, создающее врагу максимальный дискомфорт.
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Украинцы переживают за здоровье россиян
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