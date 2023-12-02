Вдячність дівчат не мала меж – понад 20 загарбників у Криму померло, 11 шпиталізовано. 24 Канал розкаже деталі того, що сталося.

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Російські пропагандистські ресурси повідомили, що у Криму після частування отруїлися окупанти. Це сталося у Сімферополі.

Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, які представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки і трохи закуски – рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим пацанам за все, за те, що ті їх захищають. Хлопці горілку та їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато хто отруївся,

– бідкаються пропагандисти.

У їжі та алкоголі були величезні дози миш'яку, а в одній із пляшок – стрихнін. Померло 24 окупанти, ще 11 госпіталізовано.

Пропагандистські пабліки нарікають, що злочинців не виявили. Зараз перевіряють, чи нема зв'язку з отруєнням офіцерів ФСБ у Мелітополі.

Що ж, можливо, цей випадок відучить росіян жлуктати горілку! Імовірно, вони настільки звикли почуватися на окупованому півострові своїми, що не відчули підступу. Та в Криму постійно працює українське підпілля, яке створює ворогу максимальний дискомфорт.

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