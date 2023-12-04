Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на правобережье области. По его словам, враг имеет конкретную цель.
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"Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов. Они преследуют цель – сделать территорию на расстоянии 15–20 километров непригодной для жизни", – объяснил Хлань.
То есть, россияне хотят сделать правый берег Днепра "серой зоной", чтобы гражданские люди не могли там находиться. Так, Веселое и Казацкое почти уничтожены. Страдают также Берислав, Новоберислав, Отрадокаменка, Тягинка.
Херсон также под обстрелами
Россияне продолжают бить и по областному центру. В частности, 4 декабря враг попал в херсонский детсад, в результате чего пострадал один человек.
Ночью оккупанты ударили как раз по многоэтажке в одном из микрорайонов города. Это уже не первое попадание именно в многоэтажку, то есть в спальный район города,
– подчеркнул Хлань.
Оккупанты применяют весь имеющийся спектр вооружения, в частности системы залпового огня "Град" и беспилотники, с которых сбрасывают взрывчатку. В общем за последние сутки враг выпустил почти 700 снарядов по правобережной части Херсонщины.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Днем 3 декабря оккупанты снова ударили по центру Херсона. Два человека погибли, еще несколько – получили ранения. Кроме того, разрушено жилой дом и два медицинских учреждения.
- Как известно, ненастье 26–27 ноября "накрыло" вражеские планы на левобережье Херсонщины. Шторм полностью размыл российские укрепления на острове Джарылгач и не только.
- Однако и без этого захватчики имеют немало проблем. В частности, аналитики ISW заметили неспособность России создать сплоченное войско на левобережье Херсонщины. Не помогли даже кадровые перестановки во вражеской группировке "Днепр".