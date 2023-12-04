Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на правобережье области. По его словам, враг имеет конкретную цель.

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"Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов. Они преследуют цель – сделать территорию на расстоянии 15–20 километров непригодной для жизни", – объяснил Хлань.

То есть, россияне хотят сделать правый берег Днепра "серой зоной", чтобы гражданские люди не могли там находиться. Так, Веселое и Казацкое почти уничтожены. Страдают также Берислав, Новоберислав, Отрадокаменка, Тягинка.

Обратите внимание! Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем повлекли за собой масштабную экологическую катастрофу. Известно о 31 погибшем.

Херсон также под обстрелами

Россияне продолжают бить и по областному центру. В частности, 4 декабря враг попал в херсонский детсад, в результате чего пострадал один человек.

Ночью оккупанты ударили как раз по многоэтажке в одном из микрорайонов города. Это уже не первое попадание именно в многоэтажку, то есть в спальный район города,

– подчеркнул Хлань.

Оккупанты применяют весь имеющийся спектр вооружения, в частности системы залпового огня "Град" и беспилотники, с которых сбрасывают взрывчатку. В общем за последние сутки враг выпустил почти 700 снарядов по правобережной части Херсонщины.

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