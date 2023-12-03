Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что в заповеднике россияне проводили свои боевые слаживания. Однако шторм снова сделал Джарылгач островом. Ранее в Генштабе отмечали, что захватчики продолжают совершать там экоцид.

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"Так же и Арабатскую стрелку, где за поселком Стрелковым оккупанты проложили дорогу, и это был их альтернативный путь соединения Арабатской стрелки с Керчью – альтернативный путь поставки автомобильной военной техники. Ту дорогу полностью размыло", – сказал Хлань.

Надежда на ВСУ

Люди на временно оккупированной территории Херсонщины живут с надеждой на возвращение ВСУ. У местных есть возможность общаться в сети и позвонить по телефону, чтобы узнать правдивую информацию.

Оккупанты тем временем пытаются умалчивать о том, что происходит на левобережье. Панику, которая была больше месяца назад в российских пабликах, уже подавили. Сейчас захватчикам запрещено комментировать происходящее на плацдармах левобережья Днепра, которые удерживают ВСУ.

Плацдармы постепенно расширяются. Оккупанты, единственное, что рассказывают, – версию Сальдо о том, что "вот-вот, вскоре будут отправляться на Херсон, Николаев, Одессу. А впоследствии уже и будут атаковать Польшу",

– рассказал депутат Херсонского облсовета.

Такие пропагандистские месседжи распространяются в пабликах оккупантов.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Где враг концентрирует технику

Россияне рассредоточивают свою технику по оккупированной территории. Технику, приходящую из временно оккупированного Крыма, они отправляют на Запорожское и Херсонское направления. В последнее время враг объявил о создании дополнительных резервов в Херсонской области.

"Теперь Херсонская область отвлекает и оттягивает значительную силу оккупантов и их личный состав", – добавил Сергей Хлань.

Россияне продолжают усиливать Херсонское направление и даже перекидывают туда силы из Запорожского направления.

Что происходит на Херсонщине