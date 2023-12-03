Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що у заповіднику росіяни проводили свої бойові злагодження. Однак шторм знову зробив Джарилгач островом. Раніше у Генштабі зазначали, що загарбники продовжують чинити там екоцид.

До теми У CNN вважають дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини "стартовою точкою" для наступу на Крим

"Так само й Арабатську стрілку, де за селищем Стрілковим окупанти проклали дорогу, ы це був їхній альтернативний шлях з'єднання Арабатської стрілки з Керчю – альтернативний шлях постачання автомобільної військової техніки. Ту дорогу було повністю розмито", – сказав Хлань.

Надія на ЗСУ

Люди на тимчасово окупованій території Херсонщини живуть з надією на повернення ЗСУ. У місцевих є можливість спілкуватися у мережі та зателефонувати, аби дізнатися правдиву інформацію.

Окупанти тим часом намагаються замовчувати про те, що відбувається на лівобережжі. Паніку, яка була понад місяць тому у російських пабліках, уже придушили. Нині загарбникам заборонено коментувати те, що відбувається на плацдармах лівобережжя Дніпра, які утримують ЗСУ.

Плацдарми поступово розширюються. Окупанти, єдине, що розповідають, – версію Сальдо про те, що "ось-ось, незабаром вирушатимуть на Херсон, Миколаїв, Одесу. А згодом вже й атакуватимуть Польщу",

– розповів депутат Херсонської облради.

Такі пропагандистські меседжі розповсюджуються в пабліках окупантів.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Де ворог концентрує техніку

Росіяни розосереджують свою техніку по окупованій території. Техніку, яка приходить з тимчасово окупованого Криму, вони відправляють на Запорізький та Херсонський напрямки. Останнім часом ворог оголосив про створення додаткових резервів на Херсонщині.

"Тепер Херсонська область відволікає та відтягує значну силу окупантів та їхній особовий склад", – додав Сергій Хлань.

Росіяни продовжують підсилювати Херсонський напрямок і навіть перекидають туди сили із Запорізького напрямку.

Що відбувається на Херсонщині