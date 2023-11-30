Про те, що окупанти розгортають в Україні 104-ї гвардійську повітряно-десантну дивізію, заявили у звіті розвідки Міноборони Британії.
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Що відомо про новоспечену дивізію
Розвідники заявили, що у серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити дивізію, оскільки у 1998 році вона була скорочена до розміру бригади.
Ймовірно, до підпорядкованих дивізії підрозділів входять 337-й полк, додатковий маневровий полк і 52-та артилерійська бригада. Разом зі 104-ї гвардійською повітряно-десантною дивізією кількість дивізій у бойовому порядку ПДВ Росії збільшиться до п’яти.
Проте британська розвідка припускає, що формування буде погано навченим і навряд чи відповідатиме колишнім "елітним стандартам" ПДВ країни-агресора.
Також розвідники висловили припущення, що нову дивізію контролюватиме командувач ПДВ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський, який відповідає за Херсонський напрямок.
Вночі окупанти обстріляли Херсонщину
- Опівночі російська армія атакувала Дарʼївку. Окупанти пошкодили з десяток житлових будинків, дитсадок та лікарню. У власних оселях постраждали четверо місцевих жителів.
- До лікарні госпіталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.
- Також зранку росіяни обстріляли сам Херсон. До лікарні звернувся 71-річний херсонець: в нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя.