Ці об'єкти були розташовані на важливих залізничних шляхах країни-агресорки. Через горіння релейних шаф рух для потягів був ускладнений.

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У Росії горять релейні шафи

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що на території Росії все частішають збої в роботі залізниці. Так, серйозні ускладнення логістики для російських поїздів спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.

Зокрема, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти:

релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району Московської області;

релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм'єво міського округу Домодєдово.

Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано,

– сказали в ГУР МО.

Крім того, у ГУР МО показали кадри, як саме здійснювали підпал релейних шаф у Московській області. На відео видно, що горіли залізничні об'єкти доволі потужно.

Як горіли релейні шафи у Московській області / Відео ГУР МО

Наостанок в українській розвідці наголосили, що вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок злочинної війни проти України.

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