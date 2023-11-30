Эти объекты были расположены на важных железнодорожных путях страны-агрессора. Из-за горения релейных шкафов движение для поездов было затруднено.

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В России горят релейные шкафы

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что на территории России все учащаются сбои в работе железной дороги. Да, серьезные осложнения логистики для российских поездов вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов.

В частности, в последние дни ноября 2023 г. на важных участках российской железной дороги сгорели два объекта:

релейный шкаф вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района Московской области;

релейный шкаф вблизи населенного пункта Артёмьево городского округа Домодедово.

В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано,

– сказали в ГУР МО.

Кроме того, в ГУР МО показали кадры, как именно совершали поджог релейных шкафов в Московской области. На видео видно, что горели железнодорожные объекты достаточно мощно.

Как горели релейные шкафы в Московской области / Видео ГУР МО

Напоследок в украинской разведке отметили, что огонь, хаос и паралич на российской железной дороге еще одно следствие преступной войны против Украины.

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