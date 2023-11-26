Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября. Соцсетями ходят фото и видео с места событий в российском Челябинске.

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Подробности инцидента в Челябинске

В конце недели на территории Челябинского тракторного завода произошел пожар. Российские СМИ сообщали, что перед этим там раздался взрыв. По предварительным данным, там мог взорваться трансформатор.

В самом Челябинске из-за этого инцидента уже начались проблемы. Так, у местных жителей исчезла вода. А еще россияне пожаловались на перебои в подаче электроэнергии.

У некоторых россиян случалась паника из-за этого взрыва и пожара.

Осторожно! На этих кадрах присутствует ненормативная лексика на русском языке!

Россияне нервничают из-за взрыва в Челябинске: смотрите видео

Сам момент взрыва тоже попал на видео.

Мощный взрыв на заводе в России: смотрите видео

Как можно увидеть на других кадрах, этот взрыв жители Челябинска видели в километрах от завода.

Мощный взрыв на тракторном заводе: смотрите видео

Как пишут оппозиционные СМИ, на этом предприятии россияне могли ремонтировать тяжелую военную технику. В советское время там, несмотря на название, создавали танки.

К слову, против этого завода Украина и США ввели санкции в 2023 году. Причина: специализация предприятия на производстве дизельных двигателей для военной техники для нужд вооруженных сил страны-агрессора.

МЧС страны-террориста отчиталось о ликвидации пожара. А пропагандистские медиа Кремля заявили об отсутствии пострадавших.

В России постоянно что-то пылает и взрывается