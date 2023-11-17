О взрывах и пожаре сообщили сначала российские телеграмм-каналы. Известно о раненых.

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Что случилось

Взрыв произошел в Волгограде на заводе по производству радиаторов "Форте Пром ГмбХ". По предварительной версии, на заводе загорелось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия.

Взрыв в российском Волгограде / Фото из телеграмм-каналов



В результате взрыва произошел пожар / Фото из телеграмм-каналов

Площадь горения составляла около 20 квадратных метров. По крайней мере, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Ранены два человека

В результате взрыва ранения получили два человека. Отмечают, что пострадавшие при взрыве на заводе мужчины 29 и 32 лет доставлены в больницу. Их состояние средней тяжести.

Взрыв в российском Волгограде: видео

В России обещают расследовать инцидент

Российские СМИ сообщили, что прокуратура Красноармейского района и районный следственный отдел Следственного России начали проверку по факту чрезвычайного происшествия.

В то же время отмечают, что в прошлом году в октябре на этом же заводе произошел взрыв алюминиевой пудры. Тогда в результате взрыва погиб человек, еще двое работников получили ранения.

Частые пожары в стране-агрессоре