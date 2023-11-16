Склад в Котлубане строился в начале 2020-х годов. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
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Склад хранил нечто важное
Как подчеркнул Олег Катков, это склад боеприпасов, принадлежащий южному военному округу России. Это важный склад, однако не говорится о том, что он полностью сгорел.
Это новый объект, строившийся в начале 20-х годов. Его строительство было по кредиту. Минобороны России взяло 400 миллионов рублей, но там были коррупционные скандалы. Обычно на новых складах сохраняется нечто, имеющее большое значение для минобороны России. Но что именно там хранилось – неизвестно,
– сказал он.
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Пожар на складе в Котлубане: что известно
- Около часа ночи 16 ноября в Котлубане Волгоградской области вспыхнул объект минобороны России из-за неизвестных дронов. Местные власти уверяли, что атаку отбили и повреждений нет. Однако известно, что по крайней мере один беспилотник поразил цель.
- Известно, что взрывался арсенал ГРАУ воинской части под номером 57229-51, где расположен склад артиллерийских боеприпасов. Склад расположен в 40 километрах от Волгограда. Пылало в течение 4 часов. За это время эвакуировано около 600 местных жителей.
- В ГУР подтвердили, что 16 ноября враг действительно лишился одного арсенала. Представитель Андрей Юсов не стал подтверждать, что пожар произошел из-за прилета украинского дрона, однако и не отрицал этот тезис.
- Местные жители жалуются, что несмотря на налет дронов ночью не звучало никаких уведомлений о воздушной тревоге. Испуганные жители Котлубани самостоятельно эвакуировались в соседние населенные пункты.