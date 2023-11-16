Склад у Котлубані будувався на початку 2020-х років. Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

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Склад зберігав щось важливе

Як підкреслив Олег Катков, це склад боєприпасів, який належить до південного військового округу Росії. Це важливий склад, однак не мовиться про те, що він повністю згорів.

Це новий об'єкт, який будувався на початку 20-х років. Його будівництво було за кредитом. Міноборони Росії взяло 400 мільйонів рублів, але там були корупційні скандали. Зазвичай на нових складах зберігається щось, що має велике значення для міноборони Росії. Але що саме там зберігалось – невідомо,

– сказав він.

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