Также не было ни одного извещения во время ночного налета дронов на Котлубань. Люди жалуются, что не знали, что же им делать в это время, поэтому прямо ночью бежали из поселка.
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Ночные проблемы Котлубани
Местные жители жалуются, что, несмотря на налет дронов, ночью не звучало никаких уведомлений о воздушной тревоге. Испуганные жители Котлубани самостоятельно эвакуировались в соседние населенные пункты. Одна из таких женщин сбежала с двумя детьми прямо посреди ночи – рассказывает, что очнулась от мощного звука.
Сначала запаниковала. Оно, все это, гремело и гремело... никаких сирен, никакого извещения людям. Я смотрю потом, люди начали писать в нашей местной группе... Писали, бегите, кто куда может, и не ждите,
– рассказывает местная.
Потом она начала будить детей – у старшего начала истерика, а младший ничего не понимает. Женщина поделилась, что лишь впоследствии узнала, что в военной части сирена была, но ее местным не было слышно. Те слышали только взрывы и наблюдали за огненным облаком.
Женщина рассказала, что глава администрации наш сам сказал, чтобы люди уезжали ночью. Российские СМИ пытались связаться с руководителем, однако тот не берет трубку. Также не отвечает и руководитель Городищенского района.
Также родственники военнослужащих, находившиеся на дежурстве в воинской части в Котлубане, жалуются, что не могут дозвониться солдатам. Они никак не могут понять – есть жертвы или нет.
Что известно о ночной атаке
- Около часа ночи 16 ноября в Котлубане в Волгоградской области, вспыхнул объект минобороны России. Известно, что причиной стали неизвестные дроны. Сначала местные власти писали, что удалось отбить атаку, однако стало известно, что по крайней мере один беспилотник попал в цель.
- Вероятно, взрывался арсенал ГРАУ воинской части под номером 57229-51, где находится склад артиллерийских боеприпасов. Пылало в течение 4 часов. За это время эвакуировано около 600 местных жителей.
- Если предположить, что атаку совершили украинские дроны, они могли пролететь расстояние более 400 – 500 километров. В ГУР не подтвердили причастность Украины к атаке, однако и не возразили. Андрей Юсов подчеркнул, что "одного арсенала враг сегодня лишился".