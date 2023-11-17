Про вибухи та пожежу повідомили спершу російські телеграм-канали. Відомо про поранених.

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Що сталось

Вибух стався у Волгограді на заводі з виробництва радіаторів "Форте Пром ГмбХ". За попередньою версією, на заводі спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства.

Вибух у російському Волгограді / Фото з телеграм-каналів



Унаслідок вибуху сталась пожежа / Фото з телеграм-каналів

Площа горіння становила близько 20 квадратних метрів, . Принаймні про це повідомили в пресслужбі мерії Волгограда.

Поранено двоє людей

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє людей. Зазначають, що постраждалих під час вибуху на заводі чоловіків 29 і 32 років доставлено до лікарні. Їх стан середньої тяжкості.

Вибух у російському Волгограді: відео

В Росії обіцяють розслідувати інцидент

Російські ЗМІ повідомили, що прокуратура Червоноармійського району та районний слідчий відділ Слідкому Росії розпочали перевірку за фактом надзвичайної події.

Водночас зазначають, що минулого року у жовтні на цьому ж заводі стався вибух алюмінієвої пудри. Тоді унаслідок вибуху загинула людина, ще двоє працівників – отримали поранення.

Часті пожежі в країні-агресорі