Інцидент стався у неділю, 26 листопада. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій у російському Челябінську.

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Подробиці інциденту у Челябінську

Наприкінці тижня на території Челябінського тракторного заводу сталася пожежа. Російські ЗМІ повідомляли, що перед цим там пролунав вибух. За попередніми даними, там міг вибухнути трансформатор.

У самому Челябінську через цей інцидент вже почалися проблеми. Так, у місцевих жителів зникла вода. А ще росіяни поскаржилися на перебої у подачі електроенергії.

У деяких росіян сталася паніка через цей вибух та пожежу.

Обережно! На цих кадрах присутня ненормативна лексика російською!

Росіяни нервують через вибух у Челябінську: дивіться відео

Сам момент вибуху теж потрапив на відео.

Потужний вибух на заводі у Росії: дивіться відео

Як можна побачити на інших кадрах, цей вибух жителі Челябінська бачили за кілометри від заводу.

Потужний вибух на тракторному заводі: дивіться відео

Як пишуть опозиційні медіа, на цьому підприємстві росіяни могли ремонтувати важку військову техніку. У радянські часи там, попри назву, створювали танки.

До слова, проти цього заводу Україна та США ввели санкції у 2023 році. Причина: спеціалізація підприємства на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб збройних сил країни-агресорки.

МНС держави-терористки відзвітувало про ліквідацію пожежі. А пропагандистські медіа Кремля заявили про відсутність постраждалих.

У Росії постійно щось палає та вибухає